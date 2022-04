Consultor do FNDE recebeu R$ 2,4 milhões para facilitar obtenção de verbas por prefeituras

Consultor do fundo, Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima tem uma empresa de engenharia e fechou contratos com pelo menos 15 prefeituras, que somaram empenhos de R$ 10,5 milhões edit

247 - Um consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) faturou, segundo o Estado de S. Paulo, "ao menos R$ 2,4 milhões para facilitar o recebimento de verbas por prefeituras do Maranhão".

O engenheiro civil Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima é dono de uma empresa de engenharia - a Nogueira Lima Serviços e Construções - que fechou contratos com prefeituras atendidas pelo FNDE. Ao mesmo tempo, ele tem livre acesso aos sistemas internos no FNDE, que funciona como um "banco" do Ministério da Educação.

Desde de 2019, a empresa fechou contratos com pelo menos 15 prefeituras maranhenses, que somaram empenhos de R$ 10,5 milhões do FNDE.

O FNDE é presidido por Marcelo Ponte, apadrinhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

Nogueira montou um esquema para distribuir recursos do FDNE, que envolve políticos do Progressistas, PL e Republicanos.

