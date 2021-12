Consultores do Centrão avaliam que Moro não desequilibra corrida e seus eleitores estão com Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Segundo a jornalista Daniela Lima, da CNN, consultores do Centrão, “que auxiliam a tomada de decisão em Brasília”, avaliam que o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) não desequilibra a corrida eleitoral e que seus eleitores estão com Jair Bolsonaro, pois eles teriam voltado à “versão raiz”.

Ainda, a jornalista informa que, segundo os consultores, Moro tem dois obstáculos, além de Bolsonaro: estrutura partidária e recursos financeiros. Nesse sentido, segundo os consultores, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ainda tem que melhorar muito, mas tem vantagem: o partido e os recursos.

Os consultores também teriam dito que Moro não tem como se fortalecer na campanha contra o ex-presidente Lula (PT) com o tema da corrupção, pois isso já foi feito e se diluiu. Sobre o PT, eles destacam que merecem atenção as pesquisas que apontam Lula com mais de 40% das intenções de voto, pois o piso de partida da legenda sempre foi na casa de 30%.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE