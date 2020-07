Contaminado pela Covi-19, ministro Marcos Pontes diz que será voluntário para testes com antiparasitário

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que revelou estar infectado com a Covid-19, disse que será voluntário dos testes brasileiros com o medicamento nitazoxanida, um antiparasitário que também possui ação antiviral edit

247 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que nesta semana revelou estar infectado com a Covid-19, disse que será voluntário dos testes brasileiros com o medicamento nitazoxanida.

A droga, normalmente utilizada no combate a infecções causadas por parasitas, é apontada como tendo uma suposta eficácia no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus por também possuir ação antiviral.

Além de Pontes, os ministros Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também já foram diagnosticados com a doença.

