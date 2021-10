Contarato: 'homofobia está sendo legitimada pela conduta de Bolsonaro'

"Quando ele faz uma fala homofóbica, ele legitima as pessoas a reverberar aquilo que há de pior no ser humano", disse o senador Fabiano Contarato, que fez um discurso histórico contra a homofobia durante sessão da CPI da Covid edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que fez um discurso histórico na CPI da Covid ao rebater, nesta quinta-feira (30), os ataques homofóbicos feitos contra ele pelo empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, afirmou ao jornal O Globo que as agressões do gênero “estão sendo legitimadas pela conduta do presidente. Quando ele faz uma fala homofóbica, ele legitima as pessoas a reverberar aquilo que há de pior no ser humano. Antes do presidente, não que isso não existisse, mas as pessoas ficavam mais comedidas para verbalizar ou ofender, seja fisicamente ou moralmente. Isso é muito grave”.

“Bolsonaro já disse que se você tiver um vizinho gay, o seu imóvel diminui o valor. Não consigo conceber isso. O presidente é preconceituoso, sexista, racista, misógino, homofóbico, e isso ecoa na população e nos adeptos dele”, completou o parlamentar.

Contarato disse, ainda, que é alvo de ataques sempre que critica o governo Jair Bolsonaro. “Tenho observado que, mesmo sem ser membro da CPI, quando eu me manifesto na comissão para defender a ciência e criticar o comportamento do presidente, é sintomático, as redes voltam a me atacar, ofender a minha honra, minha família. Parece uma ação orquestrada. Mas eu tenho, desde o início do mandato, acionado a Polícia Legislativa e Federal para responsabilização criminal ou indenizatória por dano moral”, ressaltou.

