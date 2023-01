Contato com garimpo levou doenças, álcool e abusos sexuais aos ianomami

Apoie o 247

247 - A invasão de garimpeiros à Terra Indígena ianomami mudou a vida e cultura dos indígenas, que passaram a conviver com doenças e problemas herdados do contato forçado dos criminosos com os povos, indica reportagem de Carlos Madeiro, no portal UOL.

O território foi sendo invadido desde os anos 1980 e hoje tem 20 mil garimpeiros (o equivalente a 66% da população indígena, estimada em 30 mil).

“Os garimpeiros cooptam indígenas, que passam a ter problemas com álcool, drogas, prostituição. Alguns deixam de produzir seus próprios roçados para servir a eles. Ao mesmo tempo, o garimpo destrói os recursos ambientais”, aponta Alisson Marugal, procurador da República em Roraima

Segundo ele, investigações mostram que o garimpo ficou totalmente sem controle nos últimos três anos e chegou ao lado de comunidades.

