Contra a cultura, governo Bolsonaro nomeia militar para Diretoria Colegiada da Ancine

Revista Fórum - O capitão de Mar e Guerra da Marinha em reserva remunerada, Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque, foi nomeado pelo diretor-presidente interino da Ancine, Alex Braga, para a Diretoria Colegiada do órgão, no cargo comissionado sob o código CGE III.

A nomeação foi publicada nesta terça-feira (4), no Diário Oficial da União. Sua função não foi especificada, mas a sua remuneração, de acordo com a tabela de remuneração de cargos comissionados da Secretaria de Planejamento do governo, será de R$ 13.074,10.

Conforme integrantes da Ancine, Albuquerque não exercerá cargo de diretor, mas uma função de apoio à Diretoria Colegiada, na fiscalização dos recursos públicos aplicados no financiamento da atividade audiovisual.

