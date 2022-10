Contra a fome, o salário baixo e o ódio de Bolsonaro, a solução é Lula!

Apoie o 247

Lula - Ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Ninguém aguenta mais não ter saúde, o preço inacessível de tudo, a volta da fome e da miséria, as grosserias e mentiras e o fim de tudo que a gente tinha construído de bom. Quem compara vota 13, porque sabe que a solução para o Brasil é Lula 13! Compare e pode espalhar por aí que o Brasil vai voltar a sorrir!

Descaso com o empreendedor

O problema: Para o Paulo Guedes, durante a pandemia o caminho para o governo era ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. E para as pequenas empresas? Nada. Guedes disse que ajudá-las seria perda de dinheiro.

A solução: Lula 13 e o Empreende Brasil!

Lula vai criar novas linhas de créditos para micro e pequenas empresas. Com o Lula é assim: o Brasil só cresce quando você cresce junto! Quem já fez pode fazer mais e melhor, e Lula tem a receita certa!

Volta da fome

O problema: Bolsonaro odeia pobres, e foi quem menos trabalhou para ajudar quem mais precisa na história do nosso país. Ele acabou com uma série de programas e políticas criadas justamente para combater a desigualdade. Hoje, o Brasil voltou ao Mapa da Fome.

A solução: Lula 13 e o Brasil sem fome!

Não é promessa, é compromisso: Lula vai produzir e garantir comida para 33 milhões de pessoas e tirar o Brasil, mais uma vez, do Mapa da Fome.

Salário mínimo desvalorizado

O problema: Bolsonaro é incompetente, ruim de serviço e preguiçoso. Há quatro anos o salário mínimo não tem um aumento real, o que é uma péssima notícias. Com a inflação disparada, isso se traduz no fato de que o nosso dinheiro acaba cada vez mais rápido. A gente efetivamente consegue comprar menos hoje do que comprava antes.

A solução: Lula 13 e o salário mínimo forte!

Durante os governos do ex-presidente Lula e do PT, entre 2002 e 2016, o salário mínimo teve aumento real (acima da inflação) de 76%. Só nos dois mandatos de Lula, o aumento real foi de 54%, segundo o IPCA -em valores nominais da época, o valor passou de R$ 200 em 2002 para R$ 510 em 2010.

Mulheres sem direitos

O problema: Bolsonaro odeia mulher, o que já ficou claro em diversas falas e atitudes violentas do presidente. Levantamento feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) revela que a pasta reservou, em 2022, apenas R$ 43,28 milhões para a causa. São R$ 89 milhões a menos que o orçamento de 2020 – um corte de 68% . A queda gradativa do orçamento dedicado às mulheres evidencia o desprezo de Bolsonaro a esse público. O governo federal registrou, em 2021, o menor investimento em programas para a população feminina desde, pelo menos, 2015.

A solução: Lula 13 vai recriar o Ministério das Mulheres!

Não é da boca pra fora: Lula valoriza, empodera e dá autonomia às mulheres ao longo de toda a sua vida política. É por isso que ele vai recriar o Ministério da mulher, criar a Rede Casa da Mulher Brasileira, melhorar e ampliar o orçamento de saúde às mulheres, retomar investimento nas ações de combate à violência de gênero e promover esforços para a aprovação de lei que equipare os salários de homens e mulheres.

Falta de acesso à internet

O problema: Sem internet, 40% das escolas localizadas em áreas rurais do Brasil trabalharam todo o ano de 2020 apenas com apostilas impressas. Isso significa que 2 milhões de estudantes de escolas rurais não tiveram qualquer acesso digital para desenvolver suas atividades, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A solução: Lula 13 vai deixar o Brasil Conectado!

Lula vai levar internet de qualidade para todos os estados brasileiros. Vamos melhorar a qualidade da educação e a vida de crianças, jovens e famílias!

Imposto de Renda

O problema: Bolsonaro mentiu para você na campanha de 2018. Ele prometeu e não cumpriu a isenção de imposto de renda. A proposta de Reforma Tributária enviada ao Congresso por Jair nem sequer contempla o tema. O projeto prevê apenas isenção de até R$ 2,5 mil e segue as faixas de alíquotas diferentes.

A solução: Lula 13 vai trazer isenção!

Lula já se comprometeu com a isenção de Imposto de Renda todo trabalhador que ganhar até R$ 5 mil. Hoje, quem recebe até R 1.903,98 está livre do tributo, mas, se a tabela não for corrigida, em 2023, até quem receber um salário mínimo e meio pagará imposto. A tabela de reajuste está defasada e hoje corrói o poder de compra do trabalhador. Lula também vai atualizar a tabela anualmente.

