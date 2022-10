Contra discurso moral bolsonarista, campanha de Lula expõe crimes ligados a Michelle e seus familiares

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exibiu em seu programa eleitoral as acusações envolvendo Michelle Bolsonaro, e seus familiares. A peça publicitária mostrou o que Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro (PL), e sua mulher, Márcia Aguiar, depositaram R$ 89 mil na conta da primeira-dama.

Extratos bancários de Queiroz apontaram que ele depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar, sua esposa, depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

A peça de campanha também destacou trechos de um pronunciamento do atual ocupante do Palácio do Planalto feito em 2019, quando afirmou que a mãe de Michelle foi acusada de falsidade ideológica e uma de suas avós, condenada por tráfico de drogas. Michelle vem ganhando papel de destaque na campanha bolsonarista em uma tentativa de reverter os altos índices de rejeição de Jair Bolsonaro junto ao eleitorado evangélico.

A peça eleitoral também ressaltou que a família Bolsonaro possui ligações “com milicianos e assassinos de aluguel” e expôs denúncias envolvendo gastos pessoais de Bolsonaro por meio do cartão corporativo da Presidência da República, além da compra de 51 imóveis por seus familiares pagos em dinheiro vivo.

