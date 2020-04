Conversa com general Villas Bôas fez Bolsonaro mudar de tom em pronunciamento na TV

247 - A mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro em seu pronunciamento nesta terça-feira (31) foi resultado da conversa que o ocupante do Palácio do Planalto teve como o ex-comandante do Exército, general Villas Bôas.

Também pesou, segundo reportagem dos jornalistas Talita Fernandes e Gustavo Uribe, a opinião de ministros militares e da área jurídica.

"Bolsonaro procurou o general na segunda-feira (30), numa tentativa de resgatar o apoio dos militares. Ele vinha se sentindo isolado em seu posicionamento nas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus", informa a reportagem.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa