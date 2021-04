Conversa entre Bolsonaro e Kajuru é “crime de responsabilidade gravado”, diz Orlando Silva

"É o maior escândalo político da República. O Presidente em pessoa liga para um Senador para cobrar que este mude o foco de uma CPI para investigar inimigos políticos e pautar impeachment de ministro do Supremo. É CRIME DE RESPONSABILIDADE GRAVADO!”, postou o deputado Orlando Silva nas redes sociais edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) usou sua conta no Twitter para afirmar que a divulgação do diálogo em que Jair Bolsonaro revela ao senador Jorge Cajuru (Cidadania-GO) revela a intenção de usar a CPI da Pandemia para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF é um “crime de responsabilidade gravado”.

“É o maior escândalo político da República. O Presidente em pessoa liga para um Senador para cobrar que este mude o foco de uma CPI para investigar inimigos políticos e pautar impeachment de ministro do Supremo. É CRIME DE RESPONSABILIDADE GRAVADO!”, escreveu o parlamentar na rede social.

