Conversas entre Lula e Alckmin causam “desconforto”, diz presidente do PSDB

247 - As conversas entre o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e o ex-presidente Lula (PT) têm causado "profundo desconforto" no PSDB, segundo o presidente da sigla, Bruno Araújo. Alckmin está de saída da legenda, no entanto.

“Os movimentos de diálogo com o ex-presidente Lula, um adversário político e histórico do PSDB, são coisas que geram um ambiente de desconforto”, declarou Araújo, segundo reportagem do Uol.

Segundo o presidente tucano, o partido, "de modo geral", tem dado oportunidades para que Alckmin siga na legenda, mas existe um limite para isso. Ele também disse que Alckmin merece "todo o respeito" do PSDB, tendo em vista o seu histórico na sigla.

De acordo com o Uol, Alckmin estaria deixando o partido por divergências com o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pré-candidato tucano para as eleições de 2022.

Em 2018, Doria se elegeu ao governo paulista com a campanha “BolsoDoria”, apoiando Jair Bolsonaro e traindo a candidatura de Alckmin, então candidato à presidência pelo PSDB.

