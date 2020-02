Coordenador da Funai no MS diz que vai integrar “indiozinhos” para namorar com “um pretinho, um branquinho”

Recém-nomeado coordenador da Funai no Mato Grosso do Sul, José Magalhães Filho, afirmou que o processo de integração dos indígenas da região passa por levar os filhos às escolas urbanas, para que “o indiozinho, a indiazinha” possa “namorar com um pretinho, um branquinho” edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Definindo-se como “um instrumento de consecução dos objetivos do governo” Jair Bolsonaro, o recém-nomeado coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) no Mato Grosso do Sul, José Magalhães Filho, afirmou em entrevista à Globo local que o processo de integração dos indígenas da região passa por levar os filhos às escolas urbanas, para que “o indiozinho, a indiazinha” possa “namorar com um pretinho, um branquinho”.

“Nós temos que preparar esse indiozinho, essa indiazinha, para frequentar a escola urbana. E assim a namorar com um pretinho, um branquinho. E essa integração vem surgindo automaticamente. Essa forma é nossa política a ser implantada”, disse o coordenador, que assumiu nesta quinta-feira o cargo e antes era conhecido como “O Homem do Megafone” e tinha como slogan a frase “não reeleja”, que gritava nas ruas de Campo Grande.

Indicado para o cargo pela senadora Soraya Thronicke (PSL), Magalhães disse que pretende implantar escolas em tempo integral para que os indígenas possam ter um lugar para guardar seus cadernos e livros.

Leia a íntegra na Revista Fórum.