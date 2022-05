Coordenador da FUP diz que desmonte da Petrobras pelo governo Bolsonaro é responsável por risco de desabastecimento

Apoie o 247

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que o aprofundamento da privatização da Petrobras e o desmonte das refinarias brasileiras pelo governo Jair Bolsonaro (PL) são responsáveis pelo risco de desabastecimento anunciado pela estatal.

“O risco de desabastecimento de diesel no mercado interno, conforme alertado pela FUP e reconhecido pela direção da Petrobrás, poderia ser evitado se a gestão da companhia não tivesse adotado a política equivocada de reduzir a capacidade de utilização das refinarias brasileiras. Também pesa o fato de a Petrobrás não ter concluído obras importantes no setor. Além disso, a privatização de refinarias, como a Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, agrava ainda mais o quadro, pois o comprador privado, no caso o fundo árabe Mubadala, tem autonomia para definir seu mix de produção de acordo com seus interesses próprios de rentabilidade”, explica.

“Com essa política de encolhimento do refino interno, o Brasil, apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo, importa atualmente cerca de 25% de suas necessidades de diesel no mercado interno e fica à mercê do fornecedor lá fora. Cerca de 80% do diesel importado é fornecido pelos Estados Unidos, que, com a guerra na Ucrânia, estão mandando mais produto para a Europa, em detrimento do Brasil”, argumenta.

“Enquanto isso, Petrobrás e importadores estão aproveitando o máximo para ganhar muito dinheiro. Os níveis de estoques de diesel no Brasil estão baixando, devido à maior velocidade de vendas e objetivo de ampliar receitas”, denuncia.

