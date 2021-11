Coordenador de fórum de governadores diz apoiar passaporte da vacina a turistas

"O foco neste momento é evitar a entrada na nova variante no Brasil", diz o governador do Piauí, Wellington Dias edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador do Fórum de Governadores do Brasil, disse que é da exigência de comprovante de vacinação para estrangeiros e brasileiros na entrada no Brasil. De acordo com Dias, o foco neste momento é evitar a entrada na nova variante no Brasil.

"Veja que está caracterizada uma nova onda em várias partes do mundo, e por isto os cuidados no Brasil devem prosseguir, mas já sem colapso na rede hospitalar ou elevado número de óbitos como chegamos há alguns meses atrás", disse Dias em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

O governador completou que o Brasil precisa reforçar a vacinação, maior ferramenta para combater o avanço da Covid-19. A meta é que até dezembro 80% da população esteja imunizada.

