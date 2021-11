Coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima se demite durante COP26

Apoie o 247

247 - O coordenador-executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, o pesquisador Oswaldo dos Santos Lucon, pediu demissão nesta terça-feira (2), três dias após o início da COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

Lucon foi nomeado para o cargo em maio de 2019 por Jair Bolsonaro. “Eu decidi sair porque já estava na hora“, disse Lucon em entrevista ao Poder360. De acordo com o site, o pedido de demissão foi realizado por e-mail e confirmado em ligação ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Lucon destacou que a função do fórum “é colocar em contato o governo e a sociedade“. Mas disse que não era chamado pelo governo para dialogar e, segundo ele, se esse canal de comunicação não funciona, o comitê deve ser gerenciado por outra pessoa que consiga.

Ainda de acordo com apuração do site, Lucon já não estava feliz no cargo por falta de apoio e de recursos financeiros do governo ao fórum. O trabalho do comitê é voluntário, mas é necessário investimento para a realização de eventos e encontros, por exemplo. Lucon confirma a falta de recursos, mas disse que esse não foi o motivo da saída.

“Suporte financeiro nunca ocorreu, se fosse por suporte financeiro eu já teria saído“, disse.

