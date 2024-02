Coordenador do Prerrogativas diz que Ciro Nogueira fez 'paralelismo desonesto' ao comparar falas de Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) fez um "paralelismo desonesto" ao comparar o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de sua prisão ilegal, em 2018, e o ato convocado por Jair Bolsonaro para se defender das investigações da Polícia Federal (PF) sobre seu envolvimento em um suposto planejamento para um golpe de Estado, que será realizado neste domingo (25), na Avenida Paulista.

"Lula nunca desafiou uma ordem de prisão, contrariando inclusive inúmeras lideranças políticas que acreditavam que ele não deveria se curvar a um juiz que atuava de forma constrangedoramente parcial e criminosa", disse Carvalho à coluna Painel, da Folha de S. Paulo, em referência ao ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

“E o que acentua ainda mais a diferença, Lula é e sempre foi inocente. Bolsonaro , por sua vez, retorna à cena do crime para incensar as hordas fascistas que ainda lhe dão algum tipo apoio . Que voltem da avenida Paulista de camburão", completou.

