Coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar entra para Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência

247 - A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, integrará o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República.

Bacelar espera contribuir de forma positiva, com uma agenda voltada para o desenvolvimento da classe trabalhadora.

“Representando a categoria petroleira, terei a oportunidade de contribuir com propostas para a retomada do crescimento econômico com geração de emprego e renda, além de políticas públicas que beneficiem a população brasileira”, afirmou Bacelar, que participou da equipe de transição do governo Lula para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis.

A primeira reunião do CDESS será no dia 4 de maio, em Brasília.

