Coordenadora do PNI, Franciele Fontinato é exonerada do cargo

247 - A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Franciele Fontana Sutile Tardetti Fantinato, foi exonerada do cargo. A informação consta no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7).

Fantinato pediu exoneração em 30 de junho por conta dos atrasos no recebimento das vacinas contra a Covid-19 e das declarações negacionistas de Jair Bolsonaro.

Ela será ouvida pela CPI da Covid nesta quinta-feira (8). (Com informações da CNN Brasil).

