Coronavírus: 81% apoiam isolamento e 18% conhecem alguém infectado, aponta pesquisa

247 - Levantamento realizado pela Revista Fórum em parceria com a Offerwise, divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que 81% dos entrevistados se dizem a favor do isolamento social para enfrentar a pandemia do coronavírus. Apenas 13% se dizem contra e 5% não sabem.

Segundo o levantamento, 43% dizem estar cumprindo completamente a quarentena e apenas 15% afirmam não ter alterado a rotina de trabalho no período. Outros 18% disseram trabalhar bem menos do que antes, 16% estavam desempregados e 3% ficaram desempregados durante a pandemia.

A pesquisa, realizada com 956 entrevistas entre 8 e 11 de abril, mostra ainda que 18% dos entrevistados disseram conhecer alguém próximo – amigo ou parente.

