Coronavírus: ao contrário de ações pelo mundo, Brasil mantém fronteiras abertas

247 - Na contramão de países europeus e alguns países sul-americanos, o governo Jair Bolsonaro informou nesta segunda-feira (16) que manterá suas fronteiras abertas. A confirmação veio do secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis. Na União Europeia, a entrada estará proibida por ao menos 30 dias. A medida engloba os 27 países da União Europeia mais quatro que fazem parte da zona Schengen, espaço de livre circulação dentro do continente.

De acordo com o último balanço da Saúde, o Brasil tem pelo menos 234 casos confirmados, 2 mil suspeitas e 1,6 mil descartados. Em nível mundial, são pelo menos 168 mil infecções confirmadas, e 6,6 mil mortes em 148 países.

"Não estamos pensando em fechar fronteiras, pelo contrário. Vamos agora resolver o problema do navio que está no Recife e temos dentro do navio dois uruguaios e argentinos, passageiros, tripulantes, e vamos receber esses sul-americanos e acompanhar seu isolamento em Recife antes de poder encaminhar para países de origem", disse Gabbardo, durante entrevista à imprensa na tarde desta segunda.

“Acho que é essa a posição do Brasil. Nós vamos receber as pessoas que estão nesse navio e não são brasileiras", continuou ele em referência a um cruzeiro na costa brasileira no Nordeste.

Segundo o dirigente, o governo deve fazer novo ajuste sobre a questão dos cruzeiros daqui para frente. “Temos negociação com as empresas e autorizamos que continuassem com cruzeiros em andamento, que faltavam pouco para terminar, com o compromisso de que não haveria mais nenhum novo cruzeiro saindo e não receberíamos mais nenhum cruzeiro internacional ao Brasil. Todos os cruzeiros saindo deram meia-volta e retornaram aos seus países de origem”, complementou.