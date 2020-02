Coronavírus: aviões da FAB vão retornar da China com 34 repatriados

As aeronaves devem desembarcar em Anápolis (GO) amanhã (8). O grupo, incluindo os militares e demais tripulantes empregados na missão de resgate, ficará em quarentena de 18 dias para que descartada qualquer hipótese de contaminação. edit

247- O Ministério da Defesa informou hoje que dois aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) vão retornar da China com 58 pessoas, dos quais 34 são brasileiros ou parentes de brasileiros que estavam na província de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus no país asiático. A informação é do Portal UOL.

