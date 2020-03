Coronavírus: Brasil tem 1.615 casos confirmados

O Ministério da Saúde registrou, no último domingo (22), 1.546 casos confirmados de coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo registra 22 das 25 mortes edit

247 - As secretarias estaduais de Saúde informaram que, até 7h15 desta manhã de segunda-feira (23), 1.615 casos foram confirmados para o novo coronavírus no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal. São 25 mortes ao todo. A matéria foi publicada no portal G1.

A divulgação do Ministério da Saúde, na tarde deste domingo (22), registrou 1.546 casos confirmados e 25 mortes, aponta a reportagem.

No momento, o estado de São Paulo contabiliza 22 das 25 mortes, além de 631 casos confirmados. As outras duas vítimas fatais são do estado do Rio de Janeiro.