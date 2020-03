Coronavírus: Brasil tem 2.915 casos confirmados e 77 mortes

Sputnik - Nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde atualizou o balanço da COVID-19 no Brasil, informando que o país tem agora 2.915 casos e 77 mortes causadas pela doença.

O balanço anterior, da quarta-feira (25), apontava 2.433 casos e 57 mortes. O aumento dos óbitos de um dia para o outro foi de 20, o que representa um aumento de 19%.

O Ministério também informou que atual taxa de mortalidade do novo coronavírus é de 2,7% e que 194 pessoas dentre as infectadas se encontram em UTIs.

​Além disso, a pasta também lançou um número de telefone para tirar dúvidas via WhatsApp, no (61) 9938-0031. Através do número será possível obter informações 24 horas por dia.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavírus no Brasil 🇧🇷 - 26/03



▶ 2.915 casos confirmados

▶ 77 óbitos



Saiba mais em https://t.co/UYm3jliCGA#Covid19 pic.twitter.com/btPlgzNPcH — Ministério da Saúde (@minsaude) March 26, 2020