Coronavírus deixa o Brasil como epicentro da fome extrema no mundo

247 - A Oxfam Internacional apontou que, entre os países emergentes, o Brasil pode se tornar um epicentro da fome no mundo por causa do coronavírus; Índia e África do Sul completam a lista. Foi o que mostrou o informe Vírus da Fome: Como o coronavírus está potencializando a fome em um mundo faminto. O Banco Mundial já havia estimado que, só no Brasil, mais 5,4 milhões passarão a viver em extrema pobreza até o fim desse ano. Ao todo, 7% da população brasileira terminarão 2020 nessas condições, o que coloca o Brasil de volta ao Mapa da Fome da ONU depois de seis anos fora dele.

No relatório, a Oxfam destacou que, segundo o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, o número de pessoas expostas à fome no mundo pode terminar 2020 com um aumento de 82% em comparação ao ano passado. Seriam 270 milhões de pessoas sem garantia de acesso à comida.

O documento mostrou os 10 países e regiões com a maior incidência de fome extrema nos quais a crise alimentar é mais grave e está se acirrando em decorrência da pandemia: Iêmen, República Democrática do Congo (RDC), Afeganistão, Venezuela, região do Sahel da África Ocidental, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Síria e Haiti. Juntos, esses países e regiões abrigam 65% das pessoas em situação de crise de fome em todo o mundo.

De acordo com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Katia Drager Maia, "a covid-19 é a última gota para milhões de pessoas que já lutam dia após dia com os impactos causados por conflitos armados, mudança climática, desigualdades e um sistema viciado de produção de alimentos, que permitiu que os oito maiores fabricantes de alimentos e bebidas pagassem mais de US$ 18 bilhões a acionistas desde janeiro, conforme a pandemia se espalhava pelo mundo".

"Esse valor é 10 vezes maior que a quantia que a ONU diz ser necessária para acabar com a fome no planeta", disse.

