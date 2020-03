Coronavírus em Roraima: governador bolsonarista deixa presos sem água em presídios superlotados

A jornalista Cecília Oliveira denuncia que em Roraima os presos estão correndo risco de morrer. "Planos emergenciais para conter a transmissão do coronavírus não foram elaborados pelos órgãos responsáveis no estado", escreve edit

247 - "Após descobrir que no presídio mais superlotado do Rio de Janeiro havia – até então – quatro presos com suspeita de coronavírus cumprindo quarentena dentro da unidade, resolvi olhar para outros estados. Olhei com especial atenção ao caso de Roraima, onde houve um surto de piodermite (doença derivada da sarna humana) que “comeu vivo os presos” da penitenciária Agrícola de Monte Cristo neste ano. Na época, apesar de o Ministério Público dizer que quase 700 dos quase 2 mil presos tinham contraído a enfermidade, o governo do bolsonarista Antônio Denarium seguiu negando que havia problema. Estamos vendo a inação do governo mais uma vez, mas agora é ainda mais grave", escreve a jornalista Cecília Oliveira no The Intercept

"Tive acesso com exclusividade a um documento no qual a juíza responsável pela Vara de Execuções Penais, a VEP, é categórica: é “uma situação cujo risco da demora resultará em mortes”. No pedido de providências, a juíza Joana Sarmento de Matos mostra preocupação – e com razão. Planos emergenciais para conter a transmissão do coronavírus não foram elaborados pelos órgãos responsáveis em Roraima".