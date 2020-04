Coronavírus: Governo e associação firmam acordo para frear preços abusivos em supermercados

247 - Um protocolo de cooperação foi assinado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacron), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), objetivando acompanhar a evolução dos preços dos produtos nos estabelecimentos em meio à pandemia de coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

“Esse protocolo nos permite a ter acesso a uma grande quantidade de informações qualificadas já que os associados da Abras estão na ponta da cadeia. Esses dados vão nos permitir uma fiscalização mais rápida para conter abusos” diz o titular da Secretaria Nacional do Consumidor, Luciano Timm.

