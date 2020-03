Coronavírus: juíza da Lava Jato manda Eduardo Cunha para prisão domiciliar

247 - A juíza substituta da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Gabriela Hardt, mandou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso pela Lava Jato, para prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, por conta da pandemia do coronavírus. As informações são do G1.

"Considerando a excepcional situação de pandemia do vírus Covid-19, por se tratar o requerente de pessoa mais vulnerável ao risco de contaminação, considerando sua idade e seu frágil estado de saúde, substituo, por ora, a prisão preventiva de Eduardo Consentino da Cunha por prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica", diz trecho da decisão.

Em nota, a defesa da Cunha disse que "foi preciso uma pandemia e uma quase morte para se corrigir uma injustiça que perdurou anos" e que ele já tem “o devido prazo para progredir de regime, e há anos seu estado de saúde já vinha se deteriorando. Hoje, fez-se justiça".