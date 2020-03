Coronavírus: MT confirma primeiro caso; já são 648 casos oficiais no Brasil

648 casos foram confirmados de coronavírus em 22 unidades da federação e no Distrito Federal , além de 7 vítimas fatais no país; O Estado do Mato Grosso registrou seu primeiro caso edit

247 - O primeiro caso de coronavírus no estado do Mato Grosso foi registrado na noite desta quinta (19). As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 7h10 desta sexta-feira (20), um total de 648 casos confirmados no Brasil, em 22 unidades da federação e no Distrito Federal. A informação é do portal G1.

O Ministério da Saúde alertou para os casos de transmissão comunitária ou sustentada, caracterizada pela impossibilidade de rastreamento da origem da infecção, apontando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram para outro país. Os estados de São Paulo e Pernambuco registraram casos dessa forma de transmissão, bem como as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

No Brasil, 7 mortes foram registradas. Duas no Rio de Janeiro, e cinco em São Paulo.