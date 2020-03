'Coronavírus não passará em lotéricas porque vidro é blindado', diz Bolsonaro (vídeo)

Em sua live semanal no Facebook, Bolsonaro produziu mais uma pérola. Ele disse que o coronavírus não será transmitido nas casas lotéricas porque o vidro é blindado edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro disse que não há risco de transmissão do novo coronavírus no interior das casas lotéricas porque o vidro que separa os funcionários do público é "blindado".

A reportagem do jornal O Globo lembra que "um decreto publicado nesta quinta classificou o funcionamento das lotéricas como atividade essencial, para impedir o fechamento delas por governadores e prefeitos.

Bolsonaro afirmou: "acreditem, 2.463 casas lotéricas, 2.500 casas lotéricas, estavam fechadas. Por decretos de alguns governadores ou prefeitos. Eu não estou criticando governador ou prefeito. Agora, pelo amor de Deus, fechar casa lotérica? Pelo amor de Deus, fechar casa lotérica...Inclusive, o cara que trabalha na lotérica tem um vidro blindado. Não vai passar o vírus ali. O vidro é blindado, não vai passar, ele trabalha no lado de cá.".

A matéria ainda acrescenta que "Bolsonaro acrescentou que com o fechamento das lotéricas muitas pessoas teriam que pagar contas em agências de bancos, causando aglomerações, que são desaconselhadas para evitar a disseminação do coronavírus."

Disse o presidente: "imagina se todo mundo fosse para a agência da Caixa, ia ter um ajuntamento enorme de gente, exatamente na contramão daquilo que a gente prega, evitar o ajuntamento."

