Coronavírus: Padilha entra com representação para trazer brasileiros que estão na China

Bolsonaro se recusa a trazer de volta um grupo de mais de 30 brasileiros saudáveis que estão na China; na representação, ex-ministro da Saúde avisa: se ficarem doentes, a responsabilidade é do governo edit

Revista Fórum - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que é ex-ministro da Saúde, protocolou neste domingo (2) uma representação endereçada ao Ministério das Relações Exteriores exigindo que o governo traga ao Brasil, em segurança, o grupo de mais de 30 brasileiros que estão em Wuhan, cidade na China que é o epicentro da epidemia do coronavírus.

“Na qualidade de ex-ministro da saúde, deputado, médico e cidadão, vejo como inaceitável e inadmissível a situação dos brasileiros naquela cidade, mas é ainda mais inaceitável a inércia e o absoluto desprezo para com tão grave situação por parte do presidente da República e deste ministério. Importante dizer que, uma vez estarem eles em perfeitas condições de saúde até este momento, qualquer alteração neste quadro será de inteira responsabilidade de vossa Excelência e do Presidente da República”, avisa Padilha na representação.

Leia mais na Fórum.