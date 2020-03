Coronavírus pode adiar eleições municipais de 2020 no Brasil

247 - Crise causada pelo coronavírus pode adiar as eleições municipais brasileiras previstas para outubro de 2020. Congressistas consultam o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para discutir a possibilidade da medida.

As estimativas do Ministério da Saúde apontam para um aumento dos casos no país entre abril e junho deste ano. A situação só se estabilizará a partir de julho, segundo as informações.

Para Paulinho da Força (Solidariedade), se até julho ainda houver restrição para a realização de eventos, as convenções partidárias estarão inviabilizadas, e o prazo para a escolha dos candidatos é de 20 de julho até 5 de agosto.

Segundo ele, "é uma avaliação antecipada, mas que tem de estar no nosso radar. Terça abrimos a discussão para saber o que é preciso juridicamente".

O líder do PL, Wellington Roberto (PB), disse que "todas as agendas que a gente tinha nos estados foram canceladas por causa da concentração popular. O meu temor é que não se consiga realizar os eventos a tempo nem mesmo das convenções partidárias no prazo da lei".