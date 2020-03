Coronavírus: reuniões sobre Enem e Enad foram canceladas

247 - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), cancelou reuniões com professores de diversos estados do país, previstas para esta semana. A informação é do jornal O Globo.

As reuniões canceladas foram estabelecidas para debater duas importantes avaliações que acontecem em todo o país: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Segundo a reportagem, os técnicos procurados afirmaram que o adiamento das reuniões, pelo prazo de duas semanas, não deve provocar atrasos na aplicação dos exames.