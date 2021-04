Coronéis policiais militares descartam motim dos agentes contra governadores

247 - A avaliação de coronéis policiais militares da reserva e da ativa das PMs de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas e Bahia é de que vozes que sustentam a insurgência policial contra governadores em apoio ao presidente da República não encontram eco nas tropas. Apesar do apoio de PMs a Bolsonaro, os oficiais não veem risco de um golpe contra governadores. A reportagem é do portal UOL.

Na opinião dos PMs, as demissões dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica foram recebidas com "surpresa" e "preocupação".

"Uma renúncia coletiva com certeza é um ato de desagravo ao comandante supremo das forças. Mas, com certeza: isso [tentativa de golpe de PMs contra governadores] é devaneio e teoria da conspiração", disse o coronel Elias Miler, presidente da Defenda PM, associação de oficiais da Polícia Militar paulista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.