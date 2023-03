Coronel da FAB é assassinado e garota de programa assume a identidade

Do celular da vítima, a mulher mandava mensagens para família e amigos edit

247 - Reportagem que foi ao ar neste domingo (20) no programa Fantástico relata uma farsa orquestrada por uma garota de programa para roubar a identidade de um idooso: Um coronel da reserva da Força Aérea Brasileira foi brutalmente assassinado e a mulher conseguiu assumir sua identidade durante quatro meses. Do celular da vítima, a mulher mandava mensagens para família e amigos para que ninguém sentisse falta do coronel. Até que - por um descuido - toda a farsa foi revelada.

Jerusa, a garota de programa, conheceu o Coronel Roberto Perdiza em uma casa noturna há três anos e estava morando com ele.

Após o assassinato, parentes e amigos continuavam recebendo mensagens de alguém que se passava pelo coronel quado começaram a desconfiar do conteúdo e forma das mensagens.

Jerusa e o comparsa dela estão presos. Eles vão responder por latrocínio e podem pegar 30 anos de cadeia.

