Coronel da PM diz que medida do STF contra operações nas favelas causou migração de bandidos ao Rio

Metrópoles - Uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio, deixou ao menos 21 mortos, nesta terça-feira (24/5).

O objetivo da operação, que segue durante esta tarde, é capturar criminosos do Comando Vermelho que atuam nas comunidades do Rio. Muitos deles vieram de Alagoas, Pará, Amazonas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

De acordo com o coronel da PM Luiz Henrique Pires, em entrevista coletiva, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de limitar operações nas favelas durante a pandemia de Covid acentuou o problema.

“A gente começou a reparar essa movimentação, essa tendência deles de migração para o Rio, a partir da decisão do STF”, afirmou. “A tendência do esconderijo deles é fruto dessa decisão do STF, que limitou a ação das forças policias.”

