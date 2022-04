Coronel da PM pego em motel após ser acusado de estuprar rapaz está na UTI

Apoie o 247

Metrópoles - O jovem de 21 anos preso na companhia do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edilson Martins da Silva, 47, no Motel Fiesta, em Taguatinga Norte, disse que efetuou os disparos com a arma do oficial após ser impedido de deixar as dependências do local, na manhã deste sábado (9).

A coluna apurou que, em conversa com os policiais que atenderam a ocorrência, o rapaz mencionou que após consumirem drogas no motel, os dois se desentenderam. Após a discussão, o rapaz trancou o coronel da PM dentro da suíte e tentou sair do estabelecimento com o carro e a arma do oficial. Ninguém ficou ferido. O oficial foi autuado por estupro porque teria forçado relações sexuais. Por essa razão, o nome do rapaz será preservado nesta reportagem.

Ele também teria colidido o veículo contra a parede de outra suíte e em carro de outros clientes que saíam do motel na hora da confusão.

Segundo a versão do rapaz dada para os policiais, ele e Edilson foram juntos ao Setor M Norte, compraram cocaína e seguiram para o motel. Na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso foi sido tipificado como disparo de arma de fogo e dano por parte do jovem. Já o coronel responderá por estupro e ameaça.

Edilson alegou mal-estar e foi encaminhado para um hospital particular da Asa Norte, onde está internado na unidade de terapia intensiva.

O caso

De acordo com o registro policial, a pistola do coronel foi utilizada pelo jovem, que fez diversos tiros no motel, até a arma ficar descarregada.

Segundo informações recebidas pelo Copom da PMDF, e conforme apurou a coluna, quando policiais militares chegaram ao local, que fica às margens da BR-070, funcionários do estabelecimento confirmaram os disparos no interior do estabelecimento e afirmaram que havia um homem armado próximo ao portão.

Ao entrarem no local, os policiais detiveram o jovem, que prontamente entregou a pistola calibre .40 travada e sem munição no carregador.

O coronel é diretor de Apoio Logístico e Finanças, do Departamento de Logística e Finanças, do Comando-Geral da PMDF.

Em nota enviada ao Metrópoles, a PMDF comunicou que “será aberto processo apuratório para esclarecimento das circunstâncias do fato e que a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer de seus integrantes”.

