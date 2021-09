Coronel da polícia do RS convoca para atos golpistas do 7 de setembro

Apoie o 247

Revista Fórum - Antonio Carlos Maciel Rodrigues Junior, coronel da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, tem usado as redes sociais para convocar para os atos golpistas do 7 de setembro, mobilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem dos jornalistas Carlos Rollsing e Humberto Trezzi, do portal GaúchaZH, são frequentes as publicações de Rodrigues sobre os atos. Na mais recente, feita na madrugada desta segunda-feira (6), ele compartilhou o seguinte: “Chegamos no limite. Não tem mais conversa, daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição, ela será cumprida a qualquer preço, e ela tem dupla mão, não é de um lado só”.

Leia a íntegra na Revista Fórum.

