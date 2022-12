Coronel que atuou no Carandiru desiste de cargo no Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O coronel da PM de São Paulo Nivaldo César Restivo recusou o convite do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, para integrar a equipe da pasta. O anúncio de que Restivo comandaria a Secretaria Nacional de Políticas Penais gerou fortes críticas, já que o policial participou da operação de varredura no complexo penitenciário do Carandiru, logo após 111 presos serem mortos, em 1992.

Em nota emitida na tarde desta sexta-feira (23), obtida pelo repórter Marcelo Auler, enviado do 247 a Brasília, Restivo informou que não aceitará o convite por conta de "questões familiares de natureza pessoal". Leia abaixo:

'Hoje, 23, conversei com o Ministro Flávio Dino.

Agradeci exaustivamente o honroso convite para fazer parte de sua equipe.

Em que pese a motivação e o entusiasmo para contribuir, precisei considerar circunstâncias capazes de interferir na boa gestão.

A principal delas é a impossibilidade de conciliar a necessidade da dedicação exclusiva ao importante trabalho de fomento das Políticas Penais, com o acompanhamento de questões familiares de natureza pessoal.

Assim, reitero meus agradecimentos ao Ministro Flávio, na certeza de que seu preparado conduzirá ao êxito da imprescindível missão que se avizinha.

CEL PMESP NIVALDO RESTIVO'

