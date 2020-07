Corregedor do MP abre reclamação disciplinar contra Deltan por crítica a Toffoli

Procurador da Lava Jato criticou decisão do presidente do STF que suspendeu operação no gabinete do senador José Serra edit

247 - O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Lima, decidiu abrir uma reclamação disciplinar para apurar a conduta do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, segundo reportagem do jornalista Fausto Macedo .

Em postagens no Twitter nesta terça-feira (21), Deltan Dallagnol criticou decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que suspendeu mandados de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra (PSDB-SP).

Deltan disse que a decisão de Toffoli era “muito equivocada” e a considerou uma “solução casuística, que está equivocada juridicamente”.

Já Toffoli argumentou que a ação contra um parlamentar precisaria ter autorização do STF, e não de um juiz de primeira instância. Ele também apontou para o risco de as provas colhidas na investigação de Serra (como dados armazenados em computadores) incluírem objetos ligados ao exercício do atual mandato.

Recentemente, Deltan Dallagnol fez outra crítica contra Toffoli, quando o presidente do STF determinou que a Lava Jato compartilhasse todas as informações das investigações realizadas com a Procuradoria-Geral da República.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.