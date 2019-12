Corregedor engaveta representação contra Deltan no caso Vaza Jato

247 - O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, determinou o arquivamento de uma representação contra Deltan Dallagnol por uma de suas conversas com o então juiz Sergio Moro ocorrida em 2016, informa a jornalista Mariana Carneiro no Painel da Folha de S.Paulo.

No diálogo revelado pelo The Intercept na Vaza Jato, o coordenador da Lava Jato discutiu com Moro sobre o uso da verba da 13a Vara para custear propaganda pelas “10 medidas contra a corrupção”. O corregedor considerou as mensagens vazadas como provas ilícitas, por terem sido supostamente obtidas de modo ilegal.