Corregedor nacional do MP determina remoção de postagens golpistas de procuradora do Pará

247 - A procuradora de Justiça no Pará Ana Tereza Abucater usou as redes sociais para defender atos golpistas em rodovias federais de grupos que não aceitaram o resultado das eleições.

O corregedor nacional do Ministério Público, Oswaldo D'Albuquerque, determinou que a procuradora apague todas as postagens de caráter antidemocrático de seu perfil nas redes sociais.

No despacho, o corregedor determina que devem ser apagadas “todas as postagens de cunho antidemocrático que afrontem a lisura e a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro ou a autoridade das decisões proferidas pelos poderes constituídos, bem como se abstenha de publicar ou compartilhar mensagens em suas redes sociais no mesmo sentido, observados os lindes da liberdade de expressão dos membros do MP”.

A decisão é resultado da representação formalizada pela vereadora de Belém, Lívia Duarte (PSOL). Com a decisão, o corregedor-geral do MPPA, Manoel Santino Nascimento Junior, informou que foi aberto procedimento disciplinar sigiloso para apurar o caso.

