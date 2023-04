Correios vão leiloar mais de 50 mil itens não entregues em maio

As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de maio, às 8h, quando os vencedores do leilão serão anunciados edit

247 - Os Correios irão leiloar mais de 50 mil itens no início de maio. O leilão venderá desde celulares a aparelhos hospitalares que não foram entregues aos destinatários após diversas tentativas, além de já terem esgotados os prazos de reclamação.

De acordo com o Metrópoles, os itens serão leiloados em seis lotes pela plataforma de licitações eletrônicas do Banco do Brasil. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar.

As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de maio, às 8h, quando os vencedores do leilão serão anunciados. Os valores iniciais de cada lote variam entre R$ 2.468,70 e R$ 253.543,84.

