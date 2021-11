Correria e ansiedade pouco antes de fecharem os portões no 2º dia Enem

Apoie o 247

Por Nathália Cardim, Metrópoles - Milhões de estudantes fazem, neste domingo (28/11), o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. No Distrito Federal, a movimentação foi intensa no início da tarde em escolas e universidades onde haverá aplicação da última etapa do teste. Neste ano, o “show dos atrasados” contou com corre-corre. Os portões foram fechados pontualmente às 13h.

No bloco principal da Centro Universitário de Brasília (Ceub) não houve atrasados até 10 minutos depois do fechamento. Alguns alunos tiveram de correr para conseguir entrar.

Uma mãe precisou correr para que a filha não ficasse sem fazer o exame. Maria Luiza Monteiro Couto Barroso, filha de Renata Monteiro Ramos Couto, de 40 anos, esqueceu a bolsa com os documentos no carro da mãe, que estava em um torneio de vôlei e teve que sair às pressas para entregar o documento para a adolescente.

