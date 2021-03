Corte de R$ 1,178 bi no orçamento das universidades federais vai aumentar evasão, diz Andifes

247 - A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) informou que o corte de R$ 1,178 bilhão no orçamento das universidades federais neste ano resultará em um aumento imediato da evasão escolar.

“Os recursos que eram de R$ 1 bilhão, em 2019, já caíram em 2020 e, agora, tem o corte adicional de R$ 237 milhões, quase 20%. Ou seja, (veremos uma) consequente evasão imediata desse estudantes”, disse o presidente da Andifes que é reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira, de acordo com O Globo

“A situação é extremamente grave. É a assistência estudantil que permite que universitários de baixa renda estudem”, completou. De acordo com Madureira, os recursos federais voltados para os programas de assistência estudantil caíram para pouco mais de R$ 20,5 milhões.

Segundo a Andifes, 25% dos estudantes em instituições de ensino superior são originários de famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo e 50% de famílias com renda menor que um salário mínimo e meio. “Esse público é o mesmo do auxílio-emergencial. Muitas vezes a alimentação na casa se resolve com essa bolsa de assistência estudantil”, ressaltou Madureira.

O corte no orçamento também deverá afetar o funcionamento e a manutenção de 69 universidades federais, além de outras seis criadas recentemente. Ao todo, mais de 320 campi em todos os estados do país deverão ser afetados pela redução orçamentária.

