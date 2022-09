Corte em dinheiro do Casa Verde e Amarela deixará 140 mil moradias com obras paradas

O investimento em casas populares 95% menor previsto para 2023 acontecerá em um País que já tem um déficit de quase 6 milhões de moradias, de acordo com a Fundação João Pinheiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O valor 95% menor para investimentos em moradias em 2023 deixará 140 mil casas populares com obras paradas. O governo federal estimou que gastará R$ 34,1 milhões para unidades habitacionais no próximo ano. O Brasil tem uma deficiência de 5,9 milhões de casas, de acordo com a Fundação João Pinheiro para o ano de 2019, o mais recente disponível.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (19) pelo jornal Folha de S.Paulo, a diminuição dos investimentos tem consequência imediata. Sem a garantia de dinheiro para 2023, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) não poderá retomar obras paradas atualmente. O MDR informou que os recursos necessários foram solicitados ao Ministério da Economia.

Militante da União Nacional por Moradia Popular (UNMP). Evaniza Rodrigues afirmou que "o déficit no Brasil está concentrado nas faixas de menor renda. Quase 80% das famílias sem moradia ganham abaixo de dois salários mínimos [R$ 2.424] e dependem de moradia subsidiada". "Elas não têm capacidade de tomar um financiamento", disse. "É uma tragédia para o povo sem-teto. Isso significa que as famílias que não têm acesso a crédito, que não têm como suportar aluguel, vão viver com outra família ou nas ocupações e favelas, na precariedade", acrescentou.

O governo Jair Bolsonaro diminuiu os investimentos em moradia, mas deu R$ 19,4 bilhões para as emendas de relator, usadas para ter apoio do Congresso Nacional e que não têm a obrigatoriedade de mostrar qual parlamentar pediu o dinheiro nem em quais projetos ou áreas o valor será investido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.