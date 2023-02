Cotada por Valdemar para a Presidência, Michelle Bolsonaro anuncia agenda de viagens para fortalecer o PL para 2024

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que assumiu a presidência do PL Mulher, terá um orçamento de cerca de R$ 10 milhões para cumprir as diretrizes estabelecidas pelo partido edit

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que assumiu a presidência do PL Mulher, irá iniciar uma série de viagens pelo país com o objetivo de fortalecer a legenda comandada por Valdemar Costa Neto junto ao eleitorado feminno e conservador. Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “em um ano, o montante desembolsado para ações capitaneadas pela ex-primeira-dama será de mais de R$ 10 milhões”. A ex-primeira-dama receberá cerca de R$ 39,2 mil mensais na função oferecida a ela pelo partido.

Segundo o blog Sonar, a expectativa é que Michelle viaje a cidades consideradas importantes para as eleições de 2024. “Nestes locais, ela deve focar em temas como combate à violência doméstica e ao assédio sexual, além de tentar atrair o eleitorado feminino para a política”. Além dos eventos, uma das prioridades definidas pela legenda é a estruturação do PL Mulher nos Estados de maneira a alavancar o desenho do partido junto ao eleitorado feminino, que ficou abaixo do esperado no pleito de 2022.

O orçamento disponibilizado pelo PL ao diretório comandado por MIchelle atende à lei que “ao menos 5% de recursos do fundo partidário sejam destinados a programas de promoção e difusão da participação feminina na política. Como o PL tem previsão de receber R$ 213 milhões neste ano, ao menos R$ 10,6 milhões serão gastos nas ações voltadas para esse segmento”.

