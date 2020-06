Cotado para o MEC, Feder foi descartado por ligação com João Doria

247 - A indicação de Renato Feder para o Ministério da Educação (MEC) não foi adiante em razão da ligação que ele tem com o governo de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmaram fontes do governo ao blog de Gerson Camarotti, no G1.

Feder, que atualmente é secretário de Educação do Paraná, foi apoiador de Doria em 2016 na campanha para a prefeitura da capital paulista, tendo financiado o candidato. O atual governador de São Paulo e Jair Bolsonaro eram aliados, mas entraram em atrito no último período.

Nesta quinta-feira, 26, Jair Bolsonaro anunciou pelo Facebook Carlos Alberto Decotelli da Silva como novo chefe do MEC. Decotelli trabalhou, no início do governo, na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com Ricardo Vélez Rodríguez e Abraham Weintraub, quando uma licitação da instituição no valor de R$ 3 bilhões foi suspensa pela Controladoria-Geral da União (CGU) por suspeita de fraude. Ele também já elogiou Weintraub, dizendo que o ex-ministro é “um gestor brilhante”.

