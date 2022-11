Cotado para ser chanceler, Haddad viaja com Lula para o Egito

Apoie o 247

247 – O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, poderá se tornar ministro das Relações Exteriores do governo Lula, assumindo assim o comando do Itamaraty. Essa é a aposta crescente no mercado, especialmente depois da confirmação de que ele estará ao lado do presidente Lula em todas as agendas da Cop-27, a cúpula do clima, que se realiza no Egito.

"Sob a percepção de que a política externa terá um papel central no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de janeiro, o Itamaraty se tornou um dos postos mais cobiçados da gestão que se dedica agora à transição de governo. As Relações Exteriores nunca foram propriamente cobiçadas, já que, em relação a outros ministérios, a pasta tem pouca verba e oferece menos visibilidade para quem planeja disputar eleições. Lula, porém, que investiu na diplomacia presidencial em seus primeiros mandatos, já disse que quer reconstruir a imagem do Brasil no mundo após anos de ostracismo sob Jair Bolsonaro (PL). Com isso, o titular do Itamaraty deve ter relação próxima com o chefe do Executivo e papel de destaque no futuro governo. O nome do ex-ministro da Educação Fernando Haddad ganhou tração na bolsa de apostas nos últimos dias", escreve a jornalista Patrícia Campos Mello, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

Intelectual respeitado e integrante da rede Progressista Internacional, Haddad daria protagonismo político ao cargo, que será um dos mais importantes do futuro governo, uma vez que o Brasil volta a se inserir positivamente no mundo, após seis anos da catástrofe Temer-Bolsonaro. O ex-chanceler Celso Amorim deverá ser assessor especial da presidência da República para política externa. Embora esteja cotado para ser chanceler, Haddad também é lembrado para chefiar o Ministério da Fazenda.

