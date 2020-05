Covid-19: Brasil passa de 14 mil mortes no dia em que cai o segundo ministro da Saúde

Balanço do Ministério da Saúde informa que há um total de 14.817 mortos por coronavírus no Brasil e 218.223 casos confirmados edit

247 - O Brasil ultrapassou os 14 mil óbitos por Covid-19 nesta quinta-feira 15, mesmo dia em que o segundo ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro deixou o cargo.

Balanço da pasta divulgado nesta noite informa que há no total 14.817 mortes registradas por coronavírus no País e 218.223 casos confirmados.

Foram registradas 824 mortes apenas nas últimas 24 horas e 15.305 casos incluídos no balanço no mesmo período.

Nelson Teich pediu demissão do cargo de ministro da Saúde menos de 30 dias após ter assumido - no dia 17 de abril. O ponto principal de embate com Bolsonaro foi a cloroquina.

O presidente quis mudar o protocolo de uso da substância para tratamento dos pacientes com Covid-19 e Teich não concordou, dizendo que não mancharia sua biografia por conta da cloroquina.

