Covid-19: Brasil registra 1.272 mortes e 32.091 casos em 24h

247 - O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 1.272 mortes e 32.091 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Este foi o primeiro relatório desde que o governo federal deixou de registrar dados consolidados da pandemia, sexta-feira 5, publicando apenas os das últimas 24 horas. Por decisão do STF, o governo passou a ser obrigado a voltar a publicar os números consolidados.

O total de mortes registradas no País é de 38.406. Já as pessoas infectadas somam 739.503, segundo o relatório do Ministério da Saúde.

O número de óbitos é significativamente maior do que os dos últimos dias (679 nesta segunda-feira 8).

